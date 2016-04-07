Киев, 7 апреля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Инициатором проведения референдума в Нидерландах по вопросу подписания соглашения об ассоциации ЕС с Украиной было российское лобби. Как сообщают украинские СМИ, об этом 7 апреля заявил народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт» Вадим Кривенко, передает ИА REGNUM.

fd.nl Референдум в Нидерландах по вопросу подписания соглашения об ассоциации ЕС с Украиной

«Ни для кого не является секретом, что Нидерланды очень тесно связаны с Россией политически и экономически, начиная с первого российского императора Петра. По состоянию на сегодня между странами очень много экономических связей, начиная от LNG-терминала в порту Амстердама, заканчивая продажей тюльпанов. Кроме того, именно российское лобби было инициатором проведения этого референдума», — сказал Кривенко.

По его словам, на результаты голосования также повлияло обманчивое представление голландцев о том, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной якобы является расширением ЕС. При этом Кривенко раскритиковал работу украинских нардепов в Голландии, которые создали неблагоприятный имидж Украины.

«Некоторые народные депутаты фактически монополизировали сотрудничество между Верховной Радой и ЕС и считают, что именно они являются основными проводниками европейских идей в Украине. Именно они работали последние дни на территории Нидерландов, и в некоторых моментах вместо того, чтобы рекламировать Украину, они ее активно критиковали так, как они это делают в Украине. Это не пошло на пользу», — считает Кривенко.

В свою очередь народный депутат Украины, член фракции «Самопомощь» Егор Соболев отметил, что референдум в Голландии повлияет на многие процессы. «Не надо считать, что какой-либо референдум является признанием в любви или отказом в этой любви. Это всего лишь мнение, которое пришло высказать немного больше 30% голландцев. Это не значит, что мнение 30% голландец неважно, из которых 60% — сказали «против».

Сейчас оно (мнение голландцев — прим. ИА REGNUM ) на многое окажет влияние», — прогнозирует Соболев.

По его словам, украинцам надо брать пример с голландцев в вопросе защиты своей Родины. «Есть много вещей, которые мы должны сделать европейскими, потому что наш президент (президент Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) попал в скандал (с офшорами) как и российский президент (президент Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ). Ни один из европейских лидеров не стал жертвой такой истории и не вляпался. Премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку. Это очень хороший пример, как поступают по-европейски. Есть много фактов коррупции в высшем управлении государства. Мы это должны исправить не для голландцев, а для себя… История Голландии — прекрасный пример для Украины. Их земли пыталась захватить Испания, которая в то время была супер агрессором, Франция, которая поедала окружающие территории быстрее, чем Российская империя в Средневековье. Они отбились, они отстояли свою независимость своей борьбой», — напомнил Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Twitter, что на итоги референдума в Нидерланадах повлияло отношение европейцев к украинской политической системе. «Итоги голландского референдума об ассоциации Украины с ЕС — индикатор отношения европейцев к украинской политической системе», — считает Медведев.

Напомним, согласно предварительным результатам референдума в Нидерландах по ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, 38,1% участников проголосовали «за», 61,1% голосов — «против».