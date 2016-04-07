Москва, 7 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Сотрудники полиции предотвратили ограбление банкомата на востоке столицы. Спустя 5 минут после сигнала тревоги они задержали злоумышленника на месте происшествия, сообщает 7 апреля пресс-группа УВД по ВАО на сайте МВД Москвы.

pixabay.com Сварочные работы

Сотрудник банка сообщил в полицию о попытке вскрытия банкомата, находящегося в помещении для самообслуживания на Верхней Первомайской улице, 3 апреля в 03.53.

Через пять минут в указанное место прибыли сотрудники полиции ОМВД Измайлово и вневедомственной охраны УВД по ВАО и задержали мужчину, скрывавшего лицо под маской. В руках у задержанного был самодельный сварочный аппарат, с помощью которого он пытался вскрыть корпус устройства.

Злоумышленник оказался 45-летним безработным из Средней Азии. В банкомате в тоот момент находилось 12 млн 296 тысяч рублей.

Как выяснилось, за несколько часов до этого мужчина пытался таким же образом ограбить банкомат на юго-западе Москвы, однако из-за сработавшей сигнализации покинул помещение, не доведя дело до конца.

В отношении незадачливого грабителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.4 ст.158 Уголовного Кодекса России «Покушение на кражу в особо крупном размере».