Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское издательство «Бумкнига», специализирующееся на авторских комиксах и графических романах, выпускает новую книгу. «Opus Comicum» Георгия Литичевского появится в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга уже в апреле, сообщают в издательстве. Кроме того, 20 апреля в Центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского откроется выставка художника Литичевского, где посетители смогут увидеть самый новый комикс автора в большом настенном формате.

Георгий Литичевский Анна Каренина, холст, акрил, 2005

«Я начал рисовать комиксы ещё в юности, показывал их друзьям, и был этим доволен. Но потом, как и каждый автор, начал мечтать о том, чтобы моё творчество было опубликовано. Я рисую необычные комиксы: они не коммерческие и слишком авторские, в каком-то смысле они скорее для узкого круга любителей, чем для широкой публики. Не потому что они лучше или хуже, просто они своеобразные», — рассказывает художник Георгий Литичевский корреспонденту ИА REGNUM, — «Направление авторских комиксов можно сравнить с артхаусом в кино. Обычный комикс-мейнстрим всегда создаётся как коллективный продукт, потому что одному человеку такое очень трудно сделать. А меня всегда привлекали именно авторские комиксы, где и сценарий, и рисунок принадлежат одному человеку. Они несут в себе отпечаток индивидуальности. Такие авторы есть везде, и на Западе, и в России. Ну и я к таким отношусь».

Георгий Литичевский Чаепитие в библиотеке царя Гороха, холст, акрил

По словам Литичевского, идея напечатать книгу возникла ещё в 2009 году, но из-за массы технических сложностей возможность реализовать проект появилась только сейчас. В издание «Opus Comicum» войдут комиксы разных лет, интервью с художником и статьи о его творчестве. В книгу попали и самые ранние работы авторы, один из комиксов был нарисован ещё в 1978 году.

Литичевский рассказал об истории названия: «Так называется мой последний комикс 2016 года, он тоже есть в книге. Opus Comicum — латинское название. В нём можно услышать аналогию с Opus Magnum — то есть «практикой», «великим деянием». Алхимики называли свою деятельность Opus Magnum, и я пытаюсь связать своё занятие комиксом — очень странное, кстати, в наше время, в условиях новейших технологий… — в каком-то смысле, с алхимией. Мне нравится, что Opus Comicum звучит загадочно, вызывает интерес и желание разобраться».

Презентация книги и встреча с автором состоится 24 апреля в рамках персональной выставки Литичевского в Центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.

«Комиксные истории можно не только публиковать в журналах или книгах, но и выставлять в музеях в виде больших картин. Opus Comicum, который был создан в 2016 году, в более развёрнутой версии будет представлен на выставке в виде большой 10-метровой картины», — комментирует художник.

Георгий Литичевский Муравьи психопаты-2, холст, акрил, вид экспозиции, Лондон 2005

Полотно представляет собой масштабную цветную роспись по ткани, дополненную листами с графикой. По сюжету комикса, в Петербург прибывает легендарный барон Мюнхгаузен и начинает тайно рисовать графические истории в подвалах Дома голландской реформатской церкви (где сейчас располагается Центр искусства и музыки Библиотеки Маяковского).

«У нас была идея сделать настенную роспись, но настенные росписи исчезают, поэтому я предложил изобразить картину на ткани и задрапировать ею стены выставочного зала», — рассказывает Литичевский.

Георгий Литичевский Попадание в историю. Настенная роспись (фрагмент). Для Центра современной культуры «Гараж», 2013

Выставка Opus Comicum будет открыта в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского с 20 апреля по 10 мая.

Справка ИА REGNUM:

Георгий Литичевский — живописец, автор объектов и инсталляций, организатор акций, историк и теоретик современного искусства. Историк по образованию, он кончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, однако, ещё с детства увлекался визуальными видами искусства и нашёл себя в комиксе.

Сегодня Литичевский — участник многочисленных выставок за рубежом и в России. Работы автора представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), в Музеях современного искусства KIASMA (Хельсинки, Финляндия); в частных коллекциях России, Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, США.