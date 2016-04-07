Москва, 7 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В 2017 году государственная поддержка в ипотечном кредитовании не понадобится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время очередного съезда Ассоциации российских банков, посвященного развитию банковской системы и экономическому росту России в 2016—2018 годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет валютных заемщиков у здания банка

«Надеемся, что начиная со следующего года эта программа будет работать в автоматическом режиме без государственной поддержки, поскольку стоимость ресурсов для ипотечных заемщиков будет приемлемой и будет существенно ниже, чем сегодня», — сказал Силуанов.

За 2015 год в результате мер государственной поддержки был построен рекордный объем жилья в 85 млн квадратных метров, а также выдан рекордный объем ипотечных кредитов, указал министр.

Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам была запущена весной 2015 года из-за значительного падения спроса по соответствующим займам. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял, что механизм господдержки ипотеки целесообразно продлить за пределы 2016 года.