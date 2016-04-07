Рига, 7 апреля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Происходит это из-за нехватки финансирования, заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, сообщает LETA.

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По утверждению Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.

Он также отметил, что с 2011 года выделяемый для государственных дорог бюджет понемногу увеличивается, но уровень 2008 года, когда средств было больше всего — 234,6 млн евро, — по-прежнему не достигнут, хотя ВВП в 2015 году превысил показатель 2008 года.

Ланге подчеркнул, что в Латвии на дороги выделяется меньший объем бюджетного финансирования по сравнению с двумя другими странами Прибалтики. Так, по сравнению с Литвой (454 млн евро) или Эстонией (182 млн евро), в Латвии тратится всего 146 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году дефицит финансирования для местных дорог составляет 700 млн евро. Всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.