Ярославль, 7 апреля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. УФСБ по Ярославской области ходатайствует о приобщении к делу Евгения Урлашова дополнительных материалов — аудиозаписи телефонных переговоров мэра Ярославля за 2012−2013 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель защиты Урлашова Ксения Карпинская.

фото со страницы в Facebook Сергея Терехина Евгений Урлашов

20 аудиозаписей содержат разговоры Евгения Урлашова с его подчиненными Максимом Пойкалайненом, Дмитрием Донсковым, Алексеем Лопатиным, предпринимателем Эдуардом Авдаляном, председателем КУМИ Валерием Ушковым, заместителем директора департамента городского хозяйства Николаем Скорупским и другими лицами. Защита Урлашова считает, что это может существенно затянуть процесс.

«Дело расследовалось с 2013 года, телефонные переговоры относятся к 2012 — началу 2013-го. Оказывается, Урлашова по совершенно непонятным обстоятельствам круглосуточно прослушивали с момента его вступления в должность, весь период его работы в должности мэра Ярославля. При этом нам непонятно, почему правоохранительные органы ранее не представили эти записи, тем более что примерно пять томов уголовного дела составляют просьбы Урлашова их предоставить. Мы считаем, что в таких обстоятельствах уголовное дело необходимо отправить на доследование, назначить экспертизы и приобщить к его материалам не выборочные телефонные записи, а все переговоры Урлашова за период его прослушки», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ксения Карпинская.

«Получается, что обвинение получит нужные записи из общего объема, а мы лишаемся полного права на защиту», — добавил адвокат Евгений Шприц.

В настоящее время защита временно отстраненного от должности мэра Ярославля попросила у суда время для ознакомления с записями. Заседание по делу Урлашова продолжится в понедельник, 13 апреля.

Евгения Урлашова обвиняют в вымогательстве взятки у бизнесмена Сергея Шмелева и получении взятки от предпринимателя Эдуарда Авдаляна.