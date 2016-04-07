Москва, 7 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошёл временный сбой в работе. На рельсы упал слепой пассажир, но машинист успел остановить вагон, передаёт LifeNews со ссылкой на источник в московском Метрополитене.

ru.m.wikipedia.org Метро

Сегодня, 7 апреля, на станции «Севастопольская» слепой пассажир, который шёл по платформе, оступился и, не удержавшись, упал на рельсы. «Машинист прибывающего состава успел оперативно отреагировать и остановил поезд в нескольких метрах от упавшего», — сообщил источник.

Мужчине помогли взобраться на платформу. Движение поездов было временно приостановлено.