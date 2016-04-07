Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обеспокоен состоянием лесного хозяйства и природы в целом вокруг крупных городов. Об этом он заявил 7 апреля на Медиафоруме Общероссийского народного фронта в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам президента, он своими глазами во время поездок по стране видел «огромные пустые пространства вокруг городов-миллионников», так как оттуда легче и дешевле добывать древесину.

«Но это не всегда соответствует интересам всей страны, государства и граждан. А часто вступает в противоречие с интересами людей», — заметил глава государства.

По его словам, самые серьезные проблемы в этой сфере наблюдаются на Дальнем Востоке, в Карелии, Ленинградской области, Московской области, Новгородской области и других регионах европейской части страны.

«Если дальше так пойдет, вокруг крупных населенных пунктов у нас вообще не останется лесов. Эта тема требует особого внимания общественности — спасибо ОНФ, что подключились к ней — и законодателей, и исполнительной власти», — заключил президент.