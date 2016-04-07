Москва, 7 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум.



Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

С 2017 года дозвониться в полицию Москвы можно будет только по номеру «102», а привычный «02» перестанет действовать, сообщает 7 апреля RT.

Об окончательном переходе полиции на трехзначный номер заявила начальник дежурной службы ГУ МВД России полковник Татьяна Стружук.

«Трёхзначный номер по Москве и России действует уже с 2014 года. В начале 2017 года он останется единственным номером, по которому можно будет дозвониться до дежурной службы», — сказала Стружук.

Представитель полиции отметила, что с 2015 года время ожидания при обращении в дежурную службу по телефону намного сократилось.

«У нас в службе 40 сотрудников, которые успевают обрабатывать за сутки до 15 тыс. звонков. При этом повисеть на трубке придётся не более пары секунд. Жалоб на долгое ожидание в 2016 году не поступало», — отмечает Стружук.