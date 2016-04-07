Москва, 7 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Главный терапевт РФ директор НИИ пульмонологии Минздравсоцразвития РФ академик РАН Александр Григорьевич Чучалин уверен, что для преодоления вспышек аллергических эпидемий эксперты должны дать конкретные рекомендации врачам, пациентам и обществу в целом. Об этом он заявил сегодня, 7 апреля, на совещании «Экологические и сезонные факторы роста аллергических заболеваний: мониторинг, диагностика, профилактика, лечение» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Москва и другие регионы стали переживать массовые эпидемические вспышки аллергических заболеваний, особенно часто они приходятся на период конец апреля и две-три первые недели мая. Исходя из того, что мы с вами пережили, перед нами стоит конкретная задача сегодня — дать рекомендацию врачу, пациенту, обществу, чтобы последствия не приобрели трагический характер», — подчеркнул Чучалин.

Ученый также обратил внимание на то, что граждане еще не восстановили свой иммунитет после недавней эпидемии гриппа. Это усугубляет последствия грядущих весенних аллергических обострений, вызванных цветением деревьев.

Напомним, сегодня в пресс-центре ИА REGNUM проходит второе публичное совещание рабочей группы по проблеме грязного воздуха и приземного озона Общественного комитета в поддержку подготовки и проведения в Российской Федерации Года экологии в 2017 году. Тема совещания — «Экологические и сезонные факторы роста аллергических заболеваний: мониторинг, диагностика, профилактика, лечение».