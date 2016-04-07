Брюссель, 7 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Европейская комиссия рассмотрит введение визового режима для граждан США и Канады, сообщает Reuters. Такое решение исполнительный орган ЕС рассмотрит 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виза

Данный шаг, как отмечается, связан с тем, что США и Канада отказываются снять визовые ограничения для граждан некоторых стран, входящих в ЕС.

«Несомненно, необходимы политическая дискуссия и решение по столь важному вопросу. Однако существует реальный риск того, что ЕС действительно введет визовый режим для этих двух [государств]», — заявил один из источников в руководстве ЕС.

Как Вашингтон, так и Оттава требуют, чтобы визы получали граждане Румынии и Болгарии, которые вошли в состав ЕС в 2007 году. США также исключают из безвизового режима граждан Хорватии, Кипра и Польши.