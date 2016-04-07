Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. СМИ в западных странах пытаются принизить роль России по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 апреля на пленарном заседании Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru ВКС РФ в Сирии

По словам Путина, пока рано говорить о коренном переломе в Сирийской республике, даже учитывая операцию российских вооруженных сил. «Но то, что мы выполнили свою задачу, это очевидно. Она заключалась в том, чтобы укрепить государственность в Сирии и легитимные органы власти», — подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что на 70-летии ООН в Нью-Йорке, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи, он сказал, что, если западный мир хочет прекратить поток беженцев в Европу, то необходимо восстановить государственность там, где она утрачена, и укрепить там, где она еще сохранилась. В последнем случае он имел в виду именно Сирию.

Глава государства отметил, что после вывода значительной части группировки российских войск с территории Сирии национальная армия этой страны продолжает наступление и при поддержке РФ освобождает все новые и новые населенные пункты.

«Борьба ведется исключительно против террористических организаций и ИГИЛ. Это признано и нами, и американскими партнерами. Почему это замалчивают на Западе? Понятно, почему. Сначала говорили, после крымских событий, что надо изолировать Россию. Потом стало ясно, что это невозможно. А с началом нашей операции в Сирии осознание этой невозможности лишь усилилось», — заметил Владимир Путин.

Тем не менее, по его мнению, борьба с терроризмом стала способом выстраивания отношений России с ведущими зарубежными державами. Сейчас пришла пора политического урегулирования вопроса в Сирии, но и здесь консультации с российской стороной проводятся на ежедневной основе.

«Как бы кому ни хотелось принизить роль и значение наших действий по борьбе с террором, это просто невозможно. Но желание такое есть, у людей своя работа», — добавил Путин. Но, подчеркнул президент, «жизнь идет своим чередом, нас это не очень волнует».

«Нам важен результат», — подытожил Владимир Путин.