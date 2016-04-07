Великий Новгород, 7 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Бывший депутат Новгородской областной думы, экс-координатор ЛДПР в Новгородской области Антон Морозов получил вакантный мандат депутата Государственной думы шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, Морозов получил удостоверение депутата на очередном заседании ЦИК РФ 6 апреля.

cikrf.ru Депутат Госдумы Антон Морозов

«Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной думы шестого созыва Сергея Сироткина и его назначением в Центральную избирательную комиссию Российской федерации», — отметили в ЦИК.

Антон Морозов получил его как зарегистрированный кандидат из федерального списка ЛДПР по выборам в Госдуму в декабре 2011 года.

Напомним, Морозов был депутатом Новгородской областной думы четвертого созыва — с 2006 по 2011 годы, но в очередных выборах участвовать не стал, оставив работу в Новгородской области. До 2016 года он работал советником по науке и технике в Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.