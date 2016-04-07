Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, напомнил о революционном прошлом города на Неве и выразил надежду, что в Петербурге и стране не произойдет четвертой революции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста

Владимир Путин отметил, что встречаться с журналистами именно в Петербурге символично, так как северную столицу называют «городом трех революций».

«Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвертая революция. А наоборот, работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем обществе», — заявил президент.

Он добавил, что чиновники и рядовые граждане при этом должны одинаково относиться к закону, а органы власти и правоохранительная сфера — нейтрально и с честью исполнять свои служебные обязанности.