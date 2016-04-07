Ярославль, 7 апреля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» проведет модернизацию и ремонт двух ракетных катеров «Молния» проекта 12 418. Работы будут проведены в рамках контракта с министерством обороны РФ, сообщает официальный сайт завода.

«Молнии» будут оснащены современными средствами навигации и связи, вооружением. Изменится архитектура корабля, улучшится обитаемость», — говорится в сообщении.

Корректировку технического проекта катеров под требования государственного заказчика проведет ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Первый модернизированный катер с номером 1 301 должен быть передан заказчику до 25 ноября 2018 года. Он будет нести службу на Черноморском флоте. «Молния» с заводским номером 1 302 будет причислена к Каспийской флотилии. Срок её сдачи — ноябрь 2019 г.

Справка ИА REGNUM : ракетные катера серии 1241 строились на судостроительных заводах СССР в 1979—1996 годах и поставлялись как ВМФ СССР, так и на экспорт в страны социалистического лагеря. Эти суда предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и морского транспорта противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота. В мирное время катер применяется для охраны государственной границы, несения дозорной службы, обеспечения безопасности судоходства, борьбы с пиратством и участия в спасательных операциях.