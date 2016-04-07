Москва, 7 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Проведение голосования о соглашении об ассоциации ЕС с Украиной является суверенным делом Нидерландов. Об этом 7 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

1limburg.nl Флаги Украины и Нидерландов

«Это абсолютно внутреннее дело Нидерландов», — сказал Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что референдум показывает отношение граждан Нидерландов к определенному документу, и это значит, что «у граждан Нидерландов есть вопросы, есть недоверие, они сигнализируют о своем недоверии».

Песков подчеркнул, что в Кремле не считают возможным «каким-то образом вмешиваться в эти вопросы».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на подсчёт голосов во всех муниципалитетах сообщили, что порог явки в 30%, необходимый для признания референдума состоявшимся, был превышен и составил 32,2%. За подписание соглашения об ассоциации ЕС с Украиной высказались 38,1% проголосовавших, против — 61,1%.

Президент Украины Пётр Порошенко уже назвал итоги референдума «атакой на европейские ценности».