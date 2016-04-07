Москва, 7 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Существует риск, что даже с принятием в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ поправок в части наказания за организацию «финансовых пирамид», уголовные дела так и будут возбуждать лишь по заявлениям обманутых вкладчиков, считает кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, проблема кроется не только в квалификации и расследовании подобных преступлений, а в их выявлении.

Joseolgon Строительство пирамиды

«В настоящее время специальная статья УК РФ для организаторов финансовых пирамид не предусмотрена — их привлекают к уголовной ответственности по общим основаниям за мошенничество. Чтобы возбудить уголовное дело и привлечь организатора финансовой пирамиды к ответственности, сейчас необходимо сначала инициировать процессуальную проверку по заявлению обманутого гражданина, затем установить преступную схему и признаки обмана», — пояснил Зорин.

В соответствии с новыми поправками, устанавливается уголовная ответственность непосредственно по основному признаку финансовых пирамид: за вовлечение денежных средств граждан, если выплата дивидендов осуществляется за счет новых вкладчиков, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств (при размере вовлеченных денежных средств не менее 1,5 млн. рублей).

«Таким образом, уголовное дело может быть возбуждено уже по факту выявления подобной преступной деятельности, без установления признаков обмана. На первый взгляд решение правильное. Но главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет какой-либо практики выявления и пресечения деятельности финансовых пирамид правоохранительными органами. Есть риск, что с принятием новой статьи уголовные дела так и будут возбуждаться по заявлениям обманутых вкладчиков, когда суммы ущерба уже достигли гигантских размеров», — отметил юрист.

По его словам, решение проблемы видится в налаживании взаимодействия между службами, осуществляющими контроль и надзор за финансовым рынком и правоохранительными органами. «По сути, проблема стоит в выявлении преступления, а не его расследовании и квалификации», — резюмировал Зорин.

Напомним, 16 марта депутаты Госдумы приняли в третьем чтении проект поправок в УК РФ, в соответствии с которыми вводится уголовная ответственность за организацию «финансовых пирамид».