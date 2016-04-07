Москва, 7 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум.



Lars Plougmann Антикоррупционный плакат в Африке

В Москве в отношении начальника отделения дознания ОМВД района Отрадное Николая Сапрыкина возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции подозревается в мошенничестве с использованием должностного положения, сообщили в СК РФ.

Следователи предполагают, что 29 февраля 2016 года Сапрыкин, находясь при исполнении должностных обязанностей, заключил договоренность с фигурантом уголовного дела о встрече, на которой тот передаст Сапрыкину денежное вознаграждение. За 100 тысяч рублей Сапрыкин пообещал фигуранту обеспечить отказ в возбуждении уголовного дела.

«В действительности, такими полномочиями он не обладал и выполнять данные обещания не намеревался», — отмечают следователи.

4 апреля 2016 года подозреваемый в получении взятки был задержан. В настоящее время Сапрыкин находится под подпиской о невыезде, обстоятельства преступления устанавливаются. Уголовное дело в отношении него открыто по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего должностного положения».