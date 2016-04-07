Бухарест, 7 апреля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. «Европа должна узнать, что румыны заплатили слишком дорого за решение разделить румынский народ пактом Риббентропа-Молотова», — заявил румынский европарламентарий Зигфрид Мурешан на открытии в Европарламенте выставки «Резня у Фынтына Албэ. 75 лет — скрытая страница истории».

ziaristionline.ro Выставка «Резня у Фынтына Албэ. 75 лет — скрытая страница истории» в Европарламенте

Выставка посвящена событиям апреля 1941 года, когда у населенного пункта Фынтына Албэ в Северной Буковине (ныне с. Біла Криниця, Черновицкая область Украины) была застрелена группа жителей близлежащих сел, попытавшихся бежать из СССР в Румынию через госграницу. По архивным данным КГБ СССР, речь идет о 20 убитых при незаконном переходе границы. Другие архивные источники называют цифру в 44 убитых.

Распространявшиеся в Румынии «свидетельства местных жителей» говорили о том, что были убиты от 200 до 2 тыс. человек. Отдельные румынские «историки» решили не мелочиться и называли цифры от 7 до 15 тыс. погибших. В итоге румынская историография сошлась на цифре в 3 тыс. «расстрелянных советскими пограничниками румын». При этом в картину «резни» были добавлены сюжеты о том, как раненых румын «добивали саблями», «хоронили заживо стариков, женщин и детей», а «братские могилы заливали гашеной известью».

Румынские историки также утверждают, что органы НКВД с умыслом расправы дезинформировали жителей долины Сирета, что у тех якобы будет возможность беспрепятственно попасть в Румынию. Украинские источники в свою очередь писали, что случившееся стало результатом провокации румынских спецслужб, направленной на «подрыв советской оккупации» Северной Буковины.

Стоит также отметить, что в Румынии на тот момент была установлена фашистская диктатура Иона Антонеску, а события у Фынтына Албэ имели место за два с половиной месяца до того, как румынские фашисты вместе с нацистской Германией вторглись в СССР.

Разработкой темы «мучеников из Фынтына Албэ» занимался румынский писатель Паул Гома, являющийся уроженцем Бессарабии, который длительное время жил в Румынии, затем перебрался во Францию. Гома прославился своими антисемитскими взглядами и отрицанием Холокоста, что в общем-то характерно для румынской историографии в целом.

В 2011 году, в 70-ю годовщину событий 1941 года, день 1 апреля был объявлен в Румынии «Национальным днем памяти румын, ставших жертвами резни в Фынтына Албэ, депортаций, голодомора и других репрессий тоталитарного советского режима в Северной Буковине и Бессарабии».

На открытии выставки в Европарламенте Зигфрид Мурешан заявил, что произошедшее в апреле 1941 года у Фынтына Албэ на протяжении многих лет «скрывалось советскими, а затем российскими властями». «Нам не было позволено узнать, обсуждать, даже упоминать об этой черной странице в истории румын», — сказал румынский евродепутат. По его словам, благодаря выставке в Европарламенте, представители государств-членов Европейского союза наконец узнают об «этой бойне, сравнимой с резней польской элиты в Катыни».

Румынский историк Михай Николае сказал на выставке, что события у Фынтына Албэ вплоть до 1989 года замалчивались и в самой Румынии, а позже расследованию данных фактов препятствовали и власти Украины. «Вплоть до революции 1989 года (имеется в виду свержение и расстрел коммунистического диктатора Николае Чаушеску — прим. ИА REGNUM ) об этом нельзя было говорить, писать. Так что у нас мало историографии, мало исследований. После 90-х наши соседи украинцы на некоторый период заблокировали любые попытки диалога, нацеленного на осознание этого явления, этого массового убийства. Однако потом, понимая, что это не их ответственность, они стали добавлять больше файлов в эту папку», — заявил Николае.

Румынский европарламентарий Теодор Столожан заявил, что все эти «гнусности» стали следствием «зловещей договоренности между двумя диктаторскими режимами — нацистской Германии и Советского Союза».

Справка ИА REGNUM :

В 1918 году территория Бессарабии, с 1812 года входившей в состав Российской империи, и Северной Буковины, входившей в состав Австро-Венгрии, были оккупированы Румынией. Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1917 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

B 1941−1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267.727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 гг. румынскими фашистами было уничтожено по разным данным от 380.000 до 600.000 евреев. Точных данных по общим потерям СССР в результате румынской оккупации до сих пор нет. Наступление Красной Армии в августе 1944 вызвало в Румынии переворот — король Михай I сверг фашистского диктатора Иона Антонеску ‑ и переход на сторону антигитлеровской коалиции 25 августа 1944 года.