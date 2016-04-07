Ужгород, Украина, 7 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Закарпатская область Украины требует у президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и спикера Верховной рады Владимира Гройсмана автономии. Соответствующее обращение одобрили депутаты облсовета Закарпатья, пишет издание Zakarpattya.net.ua.

pixabay.com Закарпатский заповедник

Депутаты требуют признать Закарпатье специальной самоуправляемой административной территорией, о чем должны быть безотлагательно внесены изменения в Конституцию Украины.

Решение связано с тем, что народ Украины катастрофически обнищал, экономика находится на грани дефолта, а промышленность просто «лежит», заявил облсовет.

Кроме того, депутаты обвинили Киев в том, что «идеалы Майдана цинично отвергнуты». По их мнению, последняя возможность спасти ситуацию — немедленно санкционировать реальную, а не декларативную финансовую и административную независимость органов местного самоуправления.