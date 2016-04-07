Москва, 7 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, эскадрилья истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа (ЗВО) приступила к летно-тактическим учениям на одном из полигонов в Курской области.

archive.government.ru Российские истребители

Летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают задачи по приведению эскадрильи в высшие степени боевой готовности. Полеты будут проходить на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, на минимально и максимально допустимых высотах.

В учении принимают участие свыше 10 самолетов МиГ-29СМТ и около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделение специального назначения совместно с авиабазой армейской авиации ЗВО выполняют задачи в рамках совместного тактико-специального учения на полигонах Псковской области. Учение началось 5 апреля и продлится до 9 апреля.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о «беспрецедентном» росте активности Вооруженных сил США и НАТО в Восточной Европе из-за обострения ситуации на Украине. По его словам, в связи с этим Минобороны РФ укрепляет воинские контингенты в Калининградской области и других регионах Западного военного округа.