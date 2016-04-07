Минск, 7 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. «По итогам марта 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 80,4 млн. долларов США и, по предварительным данным, на 1 апреля 2016 г. составили 4 191,4 млн. долларов США в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов увеличился на 131,2 млн. долларов США и на 1 апреля 2016 г. составил 4 506,4 млн. долларов США в эквиваленте», — сказано в опубликованном 7 апреля сообщении Нацбанка Белоруссии.

commons.wikimedia.org Валютные резервы

В сообщении госрегулятора сказано, что поддержанию ЗВР способствовало поступление первого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средств от продажи Нацбанком и Минфином инвалютных гособлигаций, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также «поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году было достигнуто межправительственное соглашение о зачислении российских вывозных нефтепошлин в бюджет Белоруссии. Формальным основанием такого решения стала компенсация официальному Минску упускаемой выгоды от «большого налогового манёвра» в российской нефтяной отрасли. Упущенную выгоду российской стороне никто не компенсировал.