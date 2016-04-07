Рига, 7 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Африканская чума свиней (АЧС) в Восточной Европе может стать эндемической проблемой, если не будут найдены эффективные способы борьбы с ней, заявил на заседании комиссии Сейма Латвии по запросам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис, сообщает LETA.

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«Если решения не будут найдены и реализованы, можно говорить о долгой, возможно, даже эндемической ситуации не только в Латвии, но и во всей Восточной Европе», — подчеркнул Балодис.

В Латвии АЧС в популяции кабанов не исчезла и в ближайшее время, скорее всего, не исчезнет, заявил Балодис. Регистрируются все новые случаи заболевания на новых территориях, инфекция передается от животного к животному. Он также напомнил, что при софинансировании ЕС в Латвии реализуется программа сокращения популяции кабанов с целью ограничения распространения АЧС. В 2016 году на эти цели в Латвии выделено 1,6 млн евро.

Напомним, всего в 2016 году АЧС выявлена уже у 334 кабанов в 116 волостях 43 краев. В 2015 году было обнаружено 1048 больных АЧС кабанов. Также, начиная с 2014 года, АЧС была обнаружена у 213 свиней, а всего в целях предотвращения инфекции пришлось забить примерно 14 тыс. животных.

ЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.