Анкара, 7 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 7 апреля, что Анкара не будет забирать сирийских мигрантов из ЕС, пока Брюссель отказывается выполнить взятые на себя обязательства, сообщает Reuters.

detaykibris.com Беженцы

По условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.