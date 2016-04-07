Москва, 7 апреля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Российская рыболовная отрасль за минувший год увеличила оборот 59%. За 15 лет отмечается рекордный вылов. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

kremlin.ru Владимир Путин в рыболовецком хозяйстве

В 2015 году оборот рыбной отрасли России достиг почти 270 млрд рублей. Всего российские рыбаки выловили 4,413 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов. Экспорт достиг 1,8 млн тонн, увеличившись на 5,7%.

«Не в малой степени экономическую устойчивость рыбохозяйственного комплекса поддержала экспортная ориентированность», — отметил Шестаков.

Глава ведомства подчеркнул, что экспорт происходил не в ущерб внутренней торговле, а за счёт наращивания производства. «Пока баланс интересов в целом выдерживается», — пояснил Шестаков.

Отмечается, что по итогам минувшего года импорт рыбной продукции в РФ сократился до 560,4 тысячи тонн — на 37%. Шестаков отметил два важных фактора снижения ввоза рыбной продукции из-за рубежа: российские контрсанкции и снижение покупательской способности российских потребителей.