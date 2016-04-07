Москва, 7 апреля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заявило, что не располагает данными относительно сроков возобновления туристских обменов между Россией, Египтом и Турцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турция

«Информация, распространенная рядом СМИ со ссылкой на Ростуризм, о том, что Турция и Египет не откроются для российских туристов в этом году, не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для Ростуризма приоритетом остается предоставление гарантий безопасности граждан РФ на отдыхе за рубежом, в связи с чем ведомство вновь рекомендует гражданам воздерживаться от поездок в страны с высоким уровнем угрозы жизни и здоровью.

Ранее заместитель главы Ростуризма Роман Скорый на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что Турция и Египет вряд ли будут открыты для российских туристов в 2016 году. По его словам, Турция в этом году точно не будет открыта. Египет, скорее всего, тоже, что показали последние события с захватом 29 марта египетского самолета А320.

На борту авиалайнера находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Захватчик Ибрагим Самаху потребовал, чтобы лайнер сел в кипрском аэропорту «Ларнака». Мужчину арестовали после того, как он отпустил всех заложников.

Отношения с Турцией резко обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией. Кроме того, министерство иностранных дел России призвало граждан страны воздержаться от поездок в Турцию из-за напряженной обстановки в ближневосточном государстве.

Египет остается под запретом для российских туристов после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах, в том числе и на внутреннем рынке.

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