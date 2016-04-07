Ярославль, 7 апреля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Число участников праймериз «Единой России» в Ярославской области уже превысило 30 человек. Причем заявления от кандидатов продолжают поступать.

В числе последних желание поучаствовать в предварительном народном голосовании на выборах в Госдуму РФ выразили Глава Некрасовского района Николай Золотников, кандидат экономических наук Владимир Громковский, депутат Муниципального Совета Рыбинска Мехди Абдуллаев, депутат Ярославской областной Думы Евгений Сдвижков, рыбинский городской прокурор Ярославской области Николай Брядовой. Также среди известных в области персон на участие в праймериз зарегистрировались Ольга Хитрова, Василий Бобков, Илья Осипов, Павел Зарубин — весь костяк областного отделения партии. Сегодня документы в региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования подал заместитель председателя Ярославской областной думы, первый заместитель секретаря ЯРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Павел Исаев.

Последний идет на праймериз с лозунгом «Защитим человека труда!». При этом в обращении к избирателям, он отмечает низкий уровень жизни населения и высказывает убеждение, что федеральная власть должна взять на себя полную ответственность за обеспечение достойных доходов граждан.

«Больнее всего кризис ударил по трудящимся и пенсионерам. Для многих, очень многих людей встал вопрос от каких продуктов придется отказаться, чтобы остались деньги заплатить за коммуналку, чтобы было на что собрать в школу своего ребенка. Многие вынуждено пошли искать вторую работу. Такое положение сотен тысяч людей в Ярославской области и десятков миллионов по всей стране безусловно угрожает нашей общей стабильности и требует решительных действий со стороны федеральной власти!», — говорится в обращении Павла Исаева к избирателям.

Анализируя реалии сегодняшнего дня, Исаев жестко констатирует: «Всё! Хватит! Наелись!». Отчасти этот лозунг перекликается с девизом другого кандидата — Павла Зарубина: «Хватит кормить Москву!». Он предлагает «спустить» транспортный налог и налоги, связанные с предпринимательством, на местный уровень, а также «оставить небольшую долю НДС на уровне местного самоуправления». Также он подчеркивает, что тема пересмотра межбюджетных отношений является одной из главных на праймериз в других регионах и «становится объективным мейнстримом».