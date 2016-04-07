Рига, 7 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Латвии был задержан руководитель регионального отделения российского мотоклуба «Ночные волки» Игорь Лакатош, сообщает портал Rus.delfi.lv.

kremlin.ru «Ночные волки» с Владимиром Путиным

Ранее он был включен в «черный список» и в ближайшее время будет депортирован из Латвии. Официальные органы эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, на имя гражданина России в Латвии зарегистрирован филиал мотоклуба «Ночные волки» — Night Wolves MC Latvia. Игорь Лакатош и еще несколько латвийцев в 2015 году принимали участие в организованном байкерами пробеге по маршруту Москва—Берлин.