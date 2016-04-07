Калуга, 7 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона выявлен житель региона Рябчиков Е.В., по национальности русский, который под влиянием своих знакомых из Северо-Кавказского региона стал проявлять интерес к деятельности международных террористических организаций и начал посещать интернет-ресурсы экстремистской и террористической направленности.

om-saratov.ru Осужденный распространял в сети Интернет материалы экстремистского характера

Как сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Калужской области, Рябчиков распространял в сети Интернет материалы экстремистского характера, созданных в русле оправдания деятельности, запрещенных в России международных террористических организаций «ИГИЛ» и «Имарат Кавказ».

На основании материалов УФСБ в отношении Рябчикова Е.В. Сухиничским межрайонным следственным отделом СУ СК по Калужской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сухиничский районный суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Кстати, в ходе следствия были выявлены связи Рябчикова Е.В. с другими лицами, также причастными к распространению экстремистских материалов. Данные правонарушители судом привлечены к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ.