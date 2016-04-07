Москва, 7 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день нельзя останавливаться на достигнутом в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 7 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

mil.am Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе

«Безусловно, ситуация еще далека от того, чтобы быть устойчивой, поэтому останавливаться на достигнутом просто невозможно и никто не собирается это делать», — сказал Песков.

По его словам, на сегодня «произошел откат назад», поскольку «до возобновления этих горячих столкновений» существовали «очень хорошие наработки», а также были совершены «очень позитивные шаги в сторону урегулирования».

Песков подчеркнул, что теперь в ряде вопросов «придется теперь наверстывать упущенное»: «Безусловно, и на этот раз, на самых различных уровнях была проведена весьма оперативная и большая работа с тем, чтобы остановить огонь. Эти усилия России уже были отмечены участниками процесса. Конечно, Москва продолжит последовательную линию».

Пресс-секретарь главы государства напомнил об усилиях России в области перемирия в регионе: «Россия сохраняет добрые, партнерские отношения и с Ереваном, и с Баку, а также использует эти отношения для создания упомянутых условий как работая на двусторонней основе, так и в рамках международных механизмов».

Напомним, положение в зоне конфликта резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.