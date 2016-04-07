Москва, 7 апреля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Проведение «прямой линии» с гражданами России позволяет президенту РФ Владимиру Путину проанализировать ряд вопросов и ситуаций. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин на прямой линии

«Традиционно, это прекрасная возможность для проведения анализа», — сказал Песков.

По его словам, «Прямая линия с Владимиром Путиным» — это «лучший в мире соцопрос», который используется главой государства «в своей повседневной работе».

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2016 году пройдёт 14 апреля. Начало «прямой линии» запланировано на 12:00. Мероприятие будет транслироваться тремя центральными телеканалами и тремя радиостанциями в прямом эфире.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в ежегодном формате. Как правило, мероприятие проходит в середине апреля. Общение с Путиным не прекращалось и в период его премьерства. В 2016 году президент начнёт общение с гражданами РФ в 14-й раз. Свои вопросы граждане РФ смогут задать через специализированный сайт, через SMS или через телетрансляцию из регионов. Как правило, Путин общается с гражданами РФ в прямом эфире в течение нескольких часов.