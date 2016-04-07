Москва, 7 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум.



Dmitry Karpezo «Боинг» 737-500

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс 191 из Москвы в Белгород, через 15 минут после взлета приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает belive.ru.

Происшествие с бортом заметили споттеры — любители наблюдать за самолетами.

«Борт должен был прибыть в Белгород в 22:15, но через 15 минут после взлета приземлился обратно во «Внуково»», — сообщил один из них, получив информацию с сайта Flightradar24.com, на котором в режиме реального времени видны передвижения всех рейсов.

Как сообщили пассажиры «Боинга», от экипажа они узнали о возникновении проблемы с гидравликой самолета. На фотографиях, позже размещенных пассажирами в интернете, видно техников, поднявшихся на крыло вернувшегося самолета.

Пассажиры прибыли в Белгород той же ночью другим самолетом.

В своем сообществе в социальной сети белгородские споттеры отмечают, что данное происшествие — не первое с самолетами авиакомпании «Utair».

"Неделю назад в том же Внуково «Боинг» развернули на взлёте из-за трещины в салоне. Листы внутренней обшивки лайнера начали расходиться в то время, когда самолёт двигался по взлётно-посадочной полосе. Техническая неполадка была обнаружена пассажирами рейса 447 Москва — Махачкала», — отмечают любители самолетов.