Воронеж, 7 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку в связи с отключением электроэнергии в Железнодорожном районе Воронежа вечером 6 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, около 19:00 без электричества осталось несколько жилых домов в Железнодорожном районе (на улице Минской). Кроме того, в зону отключения попала и городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10 («Электроника»). В больнице электропитание было восстановлено в течение часа — по резервной схеме, при помощи дизельных электрогенераторов. А вот в жилые дома электроэнергия вернулась лишь к 06:10 утра 7 апреля.

Уже известно, что причиной отключения стал пожар в коллекторе в районе дома № 164 по Ленинскому проспекту — загорелся магистральный электрокабель, произошло короткое замыкание.

Теперь прокуратура намерена проверить все обстоятельства отключения электроснабжения в жилых домах и больнице. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.