Москва, 7 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ежегодно отвечает на вопросы граждан, состоится 14 апреля, передаёт «Первый канал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сегодня, 7 апреля, за неделю до начала передачи, начал работать Центр приёма звонков на прямую линию с президентом. «Традиционное общение с гражданами пройдет через неделю — 14 апреля. Любой желающий может оставить телефонным операторам свой вопрос Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Предусмотрена возможность также задать главе государства вопрос через смс‑ и ммс-сообщения. Кроме того, можно записать и отправить видеообращение.

14 апреля задать Путину вопрос лично смогут гости студии. На эту встречу по приглашению приедут общественные деятели, политики, а также люди, чья история вызвала в обществе заметный резонанс. Кроме того, по стране 14 апреля будут работать передвижные студии: отсюда будут проходить прямые включения.

На программу отведено несколько часов. «В прошлом году Владимир Путин общался с россиянами и за четыре часа ответил на 74 вопроса», — говорится в сообщении. Трансляция начнётся в 12:00 мск на «Первом канале».

Напомним, что в прошлом году «прямая линия» проходила 16 апреля 2015 года в специально оборудованной студии в здании московского Манежа. Длилась передача 3 часа 57 минут. Президенту было отправлено более 3 миллионов вопросов, задано — 74 вопроса, причём 19 из них задали из зала и 11 — из прямых включений. По результатам большинство респондентов, знакомых с содержанием прямой линии (81%), удовлетворены тем, как президент отвечал на вопросы граждан (данное значение лишь немного уступает 2014 г. — 84%).