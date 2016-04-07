Калуга, 7 апреля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. 7 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил школу №1.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, с 2011 года школа входит национальный реестр ведущих образовательных учреждений России, трижды становилась победителем конкурса «Лучшие школы Калужской области».

Глава города отметил спортивную направленность школы и достижения педагогического коллектива в деле развития физической культуры и спорта. «Спортивная площадка 1-й школы является одной из лучших в городе, — сказал Александр Иванов, — в школе работают секции тэквондо и шахмат, спортивными секциями охвачено порядка 60% учеников, дети всё больше приобщаются к спорту и здоровому образу жизни».

Александр Иванов также отметил, что в ходе общения с педагогическими коллективами многих калужских школ неоднократно поднимаются одни и те же вопросы.

«Очевидно, что есть целый ряд проблем, который волнует сегодня всех учителей города, — подчеркнул Александр Иванов, — все эти проблемы будут приняты к сведению городскими властями. Вместе с тем, решение многих из них находится в компетенции федеральных органов власти. Безусловно, нами будет сделано всё возможное для строительства спортивных объектов, благоустройства города и обеспечения транспортной доступности отдалённых микрорайонов. Город будет вести работы по строительству и реконструкции школ и детских садов, хорошим подспорьем здесь будет софинансирование из федерального бюджета. Не секрет, что на региональный и муниципальный уровень федеральным центром было передано немало полномочий, и не всегда они финансируются в полном объёме, бюджет области и города просто не в состоянии обеспечить решение всех насущных проблем, поэтому крайне важно чтобы Калуга была включена в ряд федеральных программ по развитию образования, спорта и решению проблем ЖКХ. Ряд вопросов требует решения на самом высоком уровне, а также внесения изменений в федеральное законодательство, в частности, это вопросы поддержки молодых педагогов и повышения заработной платы учителей. Решение этих проблем станет важной задачей для будущего созыва Государственной Думы».

Александр Иванов поблагодарил учителей за плодотворный труд и призвал принять активное участие в предварительном внутрипартийном голосовании, которое пройдёт в Калуге 22 мая.