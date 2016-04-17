Санкт-Петербург, 17 апреля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» состоится показ фильма «Подводная лодка» немецкого режиссёра Вольфганга Петерсена. В 2016 году картине исполняется 35 лет. К показу будет представлена режиссерская версия в оригинале с русскими субтитрами, трансляция фильма начнётся в 18:10. Организатор программы — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Подводная лодка». реж Вольфганг Петерсен. 1981. Германия (ФРГ). Подводная лодка

Фильм был снят по роману писателя Лотара-Гюнтера Букхайма и представляет собой одно из наиболее ярких явлений в мировом антивоенном кино. Сюжетная линия строится вокруг экипажа немецкой подводной лодки U-96, совершающего боевой поход во время Второй мировой войны. Моряки тренируются, вспоминают родных, шутят — так идут часы, дни, месяцы… Но напряжение растёт: команда вынуждена вступить в бой с британским флотом и авиацией.

Главные роли в картине сыграли Юрген Прохнов, Херберт Грёнемайер, Клаус Веннеманн, Хабертус Бенгш. Продюсерами выступили Гюнтер Рорбах, Майкл Биттинс и Марк Дэймон.

Цитата из к/ф «Подводная лодка». реж Вольфганг Петерсен. 1981. Германия (ФРГ). Пожар на подводной лодке

Для съемок фильма в условиях подводной лодки оператором Йоста Вакано («Солдаты королевы» (1977), «Робокоп (1987)», «Вспомнить всё» (1990)) была специально модифицирована кинокамера Arri и разработаны стабилизирующие механизмы.

Звуковые эффекты фильма, получившие массу наград и номинаций, с исключительной точностью передают тяжесть атмосферы в подводной лодке. А главная музыкальная тема фильма в начале 1990 — стала основой для всемирно известного хита группы U-96 «Das boot». Автором саундтрека был музыкант и композитор Клаус Дольдингер («Бесконечная история»).

Сокращённая версия фильма вышла на экраны в 1981 году, а в конце 90-х картину стали демонстрировать в полном режиссёрском формате. За «лучший звук» и «выдающийся художественный фильм» «Подводная лодка» получила премию German Film Awards, была номинирована на «Золотой глобус», BAFTA и шесть раз — на премию «Оскар».