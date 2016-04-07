Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Власти Ростовской области выделяют из региональной казны более 17 млн рублей на «выборочный капитальный ремонт по направлению: ремонт чаши пруда и прилегающей территории земельного участка в Ростове-на-Дону по ул. Евдокимова, 132 «г». Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

zakupki.gov.ru Эскизный проект

Заказчиком выступает ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области». К аукциону прикреплено техзадание, согласно которому на выделенные средства предполагается отремонтировать пруд и создать дизайнерский ландшафт.

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Представлен план благоустройства территории. На фотографиях и проектных эскизах видно, что отремонтировать нужно пруд, на дне которого лежит галька, а стены обложены камнем-кругляком. Нуждается в обновлении каскадный водопад, выполненный из черного мрамора, плавающий аэратор, беседка, мостик через искусственный ручей.

Кроме того, территорию резиденции осветят по-новому, озеленят. Площадь благоустраиваемой территории — 2854 квадратных метров.

Победителя электронного аукциона определят в конце апреля.

Отметим, что главный финансовый документ донского региона на текущий год принят с дефицитом в 10,3 млрд рублей. Параметры бюджета составляют 131, 6 млрд рублей по доходам и 141,9 млрд рублей по расходам.