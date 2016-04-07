Калуга, 7 апреля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 6 апреля принял участие в расширенном заседании совета ТОС «Солнечная аллея».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, «Солнечная аллея» зарегистрирована в ноябре 2015 года и является одной из самых молодых общин областного центра. В состав ТОС входят шесть многоквартирных и девять индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Аллейная, в которых проживает около восьмисот человек.

Несмотря на свою, пока очень краткую историю, община уже старается сформировать положительные традиции в своей деятельности. Одна из них — проведение в микрорайоне торжественных мероприятий в преддверии знаменательных дат и праздников. Обязательным является общение с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, организация и проведение для них праздничных чаепитий.

«Помимо определённой специфики, которой обладает каждый микрорайон, всех интересует комфортная среда проживания, — заметил Александр Иванов. — Конечно, всем нужны детская и спортивная площадки, расположенные в шаговой доступности детский сад и школа. Все это, безусловно, необходимо, но порой реальные нужды граждан можно определить только сообща. В этом одна из главных задач калужских ТОСов».

В ходе беседы с главой городского самоуправления и с руководителями ряда структурных подразделений горуправы жители поднимали достаточно острые вопросы, касающиеся социальных объектов и развития инфраструктуры в целом. Это освещение, качество дорожного покрытия, содержание дорог, обустройство парковок и зон отдыха. Все проблемы взяты на контроль, пути их решения будут намечены специалистами.

В то же время в деятельности ТОС имеются определенные трудности. Инициативы членов общины в вопросах развития и обустройства территории в определенной степени ограничены правовым статусом микрорайона. Все дома, входящие в состав «Солнечной аллеи», занимают площадь, переданную ООО «Новградстрой» под застройку многоквартирными жилыми домами. В соответствии с действующим законодательством все здешнее благоустройство, в том числе оборудование освещением, детскими игровыми площадками, малыми архитектурными формами должно быть выполнено застройщиком в рамках реализации проекта застройки. Получается, что местным жителям следует набраться терпения, пока проект не достигнет той степени законченности, когда уже можно будет подумать о долгожданной комфортной среде.

Между тем, с учетом обращения совета общины, в перечень предложений депутата городской Думы Вадима Витькова по благоустройству дворовых территорий все же было внесено предложение об установке детского игрового комплекса в районе дома 6 по улице Аллейная. Малыши и ребята чуть постарше получат такой подарок в 2016 году.

Особое внимание будет уделено вопросам перспективы — созданию подросткового клуба и строительству детского сада. В ближайшее время начнется проектирование, дальнейшая судьба объектов, конечно, будет зависеть от ситуации с бюджетным финансированием. Рассматривается и возможность государственно-частного партнерства в вопросах изыскания помещений для социальных нужд «Солнечной аллеи». Городские власти готовы к деловому разговору с владельцами помещений, а также готовы рассмотреть варианты с выкупом или обменом такого рода недвижимости.

Членам общины также рассказали об еще одной важной миссии главы городского самоуправления Калуги, а именно — о решении Александра Иванова принять участие в предварительном голосовании по выборам в депутаты Государственной Думы. Жители микрорайона выразили мнение, что следует поддержать человека, стоявшего у истоков территориального общественного самоуправления Калуги.