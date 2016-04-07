Любимый лабрадор Жанны Фриске болен раком
Москва, 7 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Домашний питомец скончавшейся в прошлом году от онкологического заболевания российской певицы Жанны Фриске лабрадор Уиллис болен раком. Об этом сообщил отец Жанны Владимир Фриске, передаёт LifeNews.
«У Ульки обнаружили рак. Как это произошло, врачи сказать не могут. Мы возим собаку в клинику», — сказал Фриске.
Отец певицы сообщил, что сестра Жанны Наташа Фриске возит собаку на капельницы. Врачи не дают никаких прогнозов.
Фриске рассказал, что Жанна завела питомца в ноябре 2010 года. Уиллис всегда сопровождал хозяйку в путешествиях, нередко участвовал в фотосессиях.
Собака плохо себя почувствовала после смерти хозяйки. Рак обнаружили на обследовании, куда Уиллиса направил ветеринар.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась на 41-м году жизни после длительной болезни 15 июня 2015 года. Диагноз «рак головного мозга» был поставлен ей в 2013 году.