Москва, 7 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Домашний питомец скончавшейся в прошлом году от онкологического заболевания российской певицы Жанны Фриске лабрадор Уиллис болен раком. Об этом сообщил отец Жанны Владимир Фриске, передаёт LifeNews.

flickr.com Памятник собачьей преданности в Японии

«У Ульки обнаружили рак. Как это произошло, врачи сказать не могут. Мы возим собаку в клинику», — сказал Фриске.

Отец певицы сообщил, что сестра Жанны Наташа Фриске возит собаку на капельницы. Врачи не дают никаких прогнозов.

Фриске рассказал, что Жанна завела питомца в ноябре 2010 года. Уиллис всегда сопровождал хозяйку в путешествиях, нередко участвовал в фотосессиях.

Собака плохо себя почувствовала после смерти хозяйки. Рак обнаружили на обследовании, куда Уиллиса направил ветеринар.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась на 41-м году жизни после длительной болезни 15 июня 2015 года. Диагноз «рак головного мозга» был поставлен ей в 2013 году.