Москва, 7 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на игнорирование президентом Украины Петром Порошенко мнения народа Нидерландов и не усмотрела в этом противоречий. Об этом 7 апреля в своём аккаунте в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

dvhn.nl Референдум по вопросу ассоциации Украины с ЕС в Нидерландах

«Ну, всё, голландцы, держитесь. Сейчас вам Киев, «Литва и уся Эвропа», как сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в специальном обращении к украинскому народу по итогам неусебяшного референдума, устроят перемогу в лучах утренний зари», — написала Захарова.

По её словам, эта «перемога» уже началась, имея в виду заявление Петра Порошенко об «атаке на единство Европы»: «Атака на единство Европы? Кто ему это всё пишет? Думаю, те, кто понятия не имеет о том, в каких границах залёг европейский континент. Потому что само по себе выражение гениальное, забираю себе на брифинги. Но если, наконец, зашла речь об «атаке на единство Европы», то говорить надо не о голландском референдуме, а выдавливании России из политического и экономического пространства нашего общего континента, об отказе от сопряжения интеграционных механизмов, о расколе Европы по вопросу миграции, о появлении границ и возведении стен там, где их лет 10−15 назад демонтировали. Вот это настоящая «атака на единство континента». Но кто будет обращать внимание на такие мелкие несостыковки в устах младодемократа от украинской олигархии».

Захарова также отметила, что «как по команде, хор украинских мальчиков и девочек для битья» начал «исполнять трагически-агрессивную кантату «Референдум носил рекомендательный характер».

Помимо этого, она обратила внимание на слова Порошенко о том, что «последнее слово в вопросе подписания соглашения об ассоциации остаётся за правительством Нидерландов»: «Ясное дело, с точки зрения Киева, «стратегически» референдумы «не являются препятствием» на пути чего бы то ни было. Мнение народа? Да кому оно надо — пережитки античной демократии! В XXI веке Украина дважды с блеском продемонстрировала «стратегическую «важность только националистически настроенных экстремистов с зажигательными смесями и битами, которых можно в нужный момент направить в заданном направлении, заявив о необратимости народной воли».

При этом Захарова признала, что «в теории Порошенко прав»: «Правительству Нидерландов теперь придётся держать ответ перед всем миром о том, «что есть на свете» демократия, и «почему её обожествляют люди».

Официальный представитель министерства признала, что «финальный аккорд» комментария украинского президента о том, что Украина продолжит воплощать в жизнь соглашение об ассоциации, разжалобил даже её: «Немного похоже на ремейк «Интернационала», бывшего 30 лет гимном УССР, про «это есть наш последний и решительный бой».

Захарова также подчеркнула, что «история «голландского референдума» не закончилась»: «Она намного более масштабная, нежели кажется на первый взгляд. Это история про то, как заложенные и тщательно охраняемые принципы демократического устройства могут или не могут работать в критически важные для развития страны и континента моменты. Про то, что выбор 60% от 30% составляют чуть больше 15% населения, и можно ли считать их решение истинной волей народа. Про то, может ли считаться государство демократическим, если 70% населения не принимают участие в решении принципиально важных вопросов для развития страны. Про то, как на политические институты и демократические механизмы влияют информационные технологии. Про то, какие референдумы можно и нужно считать по-настоящему легитимными».

С точки зрения политологии и изучения современных международных отношений, полагает дипломат, референдум в Нидерландах — это «фантастически интересный момент»: «Единственное, что вызывает искренние сожаления, что этот эксперимент проводится на живом и не обезболенном теле украинского народа».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на подсчёт голосов во всех муниципалитетах сообщили, что порог явки в 30%, необходимый для признания референдума состоявшимся, был превышен и составил 32,2%. За подписание соглашения об ассоциации ЕС с Украиной высказались 38,1% проголосовавших, против — 61,1%.

Президент Украины Пётр Порошенко уже назвал итоги референдума «атакой на европейские ценности».