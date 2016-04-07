Баку, 7 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен на основе принципов международного права, посредством переговоров. Об этом, как передает Trend, заявил иранский министр Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции, которая состоялась по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Ирана в Баку.

paytakhtpress.ir Мохаммад Джавад Зариф

Зариф добавил, что глава Ирана Хасан Рухани уже провел телефонные переговоры с президентами Азербайджана и Армении по «данному вопросу».

«Думаю, что дальше будут идти обсуждения для принятия серьезных решений», — сказал иранский министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Баку заявил, что достичь перемирия в Нагорном Карабахе удалось благодаря России.

7 апреля Лавров на встрече с азербайджанским лидером подтвердил готовность Москвы содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе.

По словам российского министра, у Москвы есть конкретные предложения по урегулированию конфликта.