Киев, 7 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В японском городе Йокогама президент Украины Петр Порошенко посетил тепловую электростанцию «Isogo», которая является самой эффективной и экологически чистой теплоэлектростанцией в мире. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

Тосюсай Сяраку. Два актёра. 1794

Отмечается, что Порошенко пригласил японских специалистов принять участие в модернизации тепловой энергетики Украины. «Мы планируем модернизировать наши теплоэлектростанции для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок российского угля и газа, поставлять его с других рынков», — сказал Порошенко.

Он назвал украинско-японское сотрудничество в области энергосбережения самым перспективным направлением.

Справка: электростанция «Isogo» — одна из первых в мире тепловых электростанций, которая использует эффективные технологии для очистки выбросов в атмосферу. «Isogo» является мировым лидером по критерию экологичности — выбросы оксида углерода и серы доведены практически до нуля.

Также Порошенко посетил Национальный музей современных научных достижений и инноваций Японии «Мирайкан», где украинской делегации были продемонстрированы последние достижения японской науки и техники. В частности были показаны возможности человекоподобного робота ASIMO, космический модуль и климатический мониторинг Земли в режиме реального времени по данным метеоспутников, другие разработки и инновации.

Напомним, в 2016 году Украина еще не проводила закупок российского газа. 2 апреля министр энергетики Украины Владимир Демчишин заявил, что цена российского газа для Украины с 1 апреля составляет $185 за тысячу кубометров, тогда как «Нафтогаз Украины» в Европе может покупать по $170 за тысячу кубометров.

Вчера, 6 апреля, Министерству экономики Украины было поручено разработать механизм полного отказа от закупок нефтепродуктов в Российской Федерации. «Мы ввели ряд санкций против РФ, однако, один из ключевых элементов — это закупка нефтепродуктов в РФ, почему-то не попал в санкционный список. Я прошу Министерство экономики проработать механизм запрета приобретения нефтепродуктов из «страны-агрессора, коей является РФ», — сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко прокомментировал результаты референдума в Голландии по вопросу подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. По его словам, референдум — «это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей». Он также напомнил, что референдум носит исключительно консультационный, а не обязательный характер. «У этого референдума, согласно Конституции и законодательства Нидерландов — исключительно консультативный характер. Теперь слово за правительством, парламентом, политикумом Голландии. Уверен, что стратегически это событие — не препятствие на пути Украины в Европу. Хочу ответственно заявить, что несмотря на это, Украина продолжит воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации, обеспечит создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом, поскольку это — путь к модернизации украинского государства и укрепление его независимости», — сказал Порошенко.