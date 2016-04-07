Москва, 7 апреля, 2016, 12:55 — ИА Регнум.

Судебный пристав-исполнитель Кузьминского отдела судебных приставов Светлана Абрамова подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщает 7 апреля сайт московского Следственного комитета.

Василий Суриков. Меншиков в Берёзове

Предполагается, что в апреле этого года 30-летняя сотрудница Управления федеральной службы судебных приставов получила денежную сумму в 200 тысяч рублей от гражданина «за возбуждение исполнительного производства в отношении физического лица». Получение взятки Абрамовой произошло в сквере недалеко от метро «Сокольники».

«За указанное денежное вознаграждение Абрамова обязалась своевременно выполнить проверочные мероприятия по исполнительному производству с целью фактического исполнения решения суда», — говорится в сообщении.

В отношении Абрамовой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Ведется расследование.