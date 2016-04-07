Москва, 7 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. На эскалаторах метрополитена Москвы установят светофоры, заявил заместитель генерального директора группы компаний «Видор» Николай Волосов. По его словам, новые светофоры будут подавать сигнал и дублировать требования дежурных столичной подземки.

torange.biz Светофор

«Светофор должен быть установлен перед эскалатором, чтобы разгрузить поток людей», — передает его слова агентство «Москва».

Он добавил, что на данный момент формируется список станций метро, на которых будут установлены эскалаторные светофоры. Световые сигналы будут особенно актуальны для людей в наушниках, считают разработчики.

Напомним, с 2013 года в столичной подземке запустили систему навигации для пассажиров. К 2014 году на 49 станциях метро появились напольные указатели. Кроме того, планировалось запустить среди пассажиров опрос о необходимости установки светофоров на эскалаторах. Светодиоидные индикаторы с красным и зеленым сигналом появились на «Тульской» и «Чертановской».