Минфин предложил гражданам копить себе пенсии на спецсчетах в банках
Москва, 7 апреля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Минфин и Банк России намерены развивать негосударственное пенсионное обеспечение за счет привлечения средств граждан на специальные пенсионные счета в банках, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Российский пенсионер
«Мы рассматриваем привлечение ресурсов граждан не только в негосударственные пенсионные фонды, но и на специальные пенсионные счета в банках», — сказал Силуанов на съезде АРБ.
«Необходимо предоставить возможность дополнительного пенсионного обеспечения, создать инструмент, который был бы интересен и развивался бы в ближайшие годы», — отметил министр.
Кроме того, по его мнению, такая мера позволит создать дополнительную ресурсную базу в кредитных организациях.