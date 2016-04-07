Москва, 7 апреля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Минфин и Банк России намерены развивать негосударственное пенсионное обеспечение за счет привлечения средств граждан на специальные пенсионные счета в банках, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский пенсионер

«Мы рассматриваем привлечение ресурсов граждан не только в негосударственные пенсионные фонды, но и на специальные пенсионные счета в банках», — сказал Силуанов на съезде АРБ.

«Необходимо предоставить возможность дополнительного пенсионного обеспечения, создать инструмент, который был бы интересен и развивался бы в ближайшие годы», — отметил министр.

Кроме того, по его мнению, такая мера позволит создать дополнительную ресурсную базу в кредитных организациях.