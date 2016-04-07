Баку, 7 апреля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Баку в ходе трёхсторонней встречи главы МИД России, Ирана и Азербайджана договорились о создании каспийского транспортного коридора. Об этом сообщил журналистам сегодня, 7 апреля, по итогам трёхсторонней встречи министр иностранных России Сергей Лавров.

mid.ru Сергей Лавров во время рабочей поездки в Баку

Встреча началась сегодня, 7 апреля, при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

В Баку завершилась встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана — Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа. В ходе встречи достигнута договорённость о начале проработки проекта транспортного коридора, который будет проложен по западному берегу Каспийского моря. Лавров сообщил, что проект конвенции о статусе Каспия будет готов к началу саммита стран Прикаспийского региона в Казахстане.

Глава МИД Азербайджана Мамедъяров также заявил о необходимости создания коридора. «Накануне в Баку состоялась встреча на уровне заместителей министров всех пяти прикаспийских стран. Вопрос определения статуса Каспия все ещё актуален. Мы все ожидаем принятия окончательного решения по статусу моря», — сказал Мамедъяров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильмахом Алиевым подтвердил готовность России содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе.