Москва, 7 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Совокупный портфель рублевой ипотеки, выданной на 1 марта, вырос на 15% и составил 3,9 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. С начала 2016 года портфель вырос на 3,8%, за месяц — на 1,85%, отмечается в материалах, опубликованных ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет валютных ипотечников

Просрочка по рублевой ипотеке за год выросла на 39,3% — до 42 млрд, с начала года — на 6,7%, за месяц — на 2,5%. При этом доля просрочки в совокупном портфеле рублевой ипотеки составляет 0,1%, отмечает ЦБ.

Средневзвешенная ставка по выданной с начала года рублевой ипотеке составила 12,22%.

Совокупный портфель валютной ипотеки сократился за год на 11% — до 127,9 млрд рублей, с начала года — на 2,3%, за месяц — на 4%. При этом просрочка за год выросла 49,6% — до 28,3 млрд рублей, с начала года и за месяц — на 6,3% и 0,1% соответственно. Доля просрочки в совокупном портфеле валютной ипотеки — 22,2%.

Средневзвешенная ставка по выданной с начала года валютной ипотеке составила 6,87%, отмечается в материалах ЦБ.