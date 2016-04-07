Лондон, 7 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница контрразведки Великобритании MI5 Энни Машон в эфире телеканала RT обратила внимание на то, что в 11 млн «панамских документов» имя президента РФ Владимира Путина даже не упоминается.

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Она также отметила, что журналистами была опубликована ничтожно малая часть данных: из более чем 11 млн документов увидели свет лишь 149—150. При этом сразу же британская газета Guardian выпустила сенсационный материал о причастности Путина к офшорным счетам.

«Мне это показалось очень подозрительным — в самом панамском архиве имя президента РФ даже не упоминается», — сказала Машон. Экс-сотрудница MI5 напомнила, что всегда нужно критически воспринимать материалы, которые публикуют в СМИ.

«Нужно задуматься, на чьи деньги это средство массовой информации существует, интересы каких корпораций и каких социальных групп оно представляет, что стоит за опубликованными в данном конкретном СМИ материалами», — заключила Машон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые много лет перекачивали финансовые средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей.

Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической фирмы Mossack Fonseca.