Мадрид, 7 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. «Поезд терроризма», отметившийся в Париже и Брюсселе, подыскивает очередной пункт назначения в своем путешествии по Европе. Понятно, что изначально исламских экстремистов интересуют кровавые экскурсии по странам ЕС, участвующим в войне против ИГ в Сирии. Германия — на очереди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики, запрещенной в России, организации ИГИЛ

Во-первых, потому, что Германия — политический лидер ЕС, во-вторых, потому, что туда пробралось наибольшее количество не только беженцев, но и боевиков, стремившихся на чужой для мусульман фатерлянд совсем не с миссионерскими целями продвижения исламской культуры в христианском мире. В-третьих, потому, что, объективно говоря, Бундесвер все еще из себя что-то представляет и в международной коалиции «мир против ИГИЛ» (той самой, что возглавляется США) участвует.

С точки зрения логики даже удивительно, что Германия в сериале «салафиты взрывают Европу» не оказалась первым номером. Может, потому, что исламисты готовили там новую базу на случай обнаружения основной в Моленбеке?

В Берлине все понимают. Соглашаются, что «германский Брюссель» возможен. Но теряются в догадках, где именно. На неделе интернет переполошил фотомонтаж, на переднем плане которого — игиловский «терминатор», в задумчивости взирающий на полускрытое в клубах пыли на заднем плане здание кельнского аэропорта. Намек на рождественский Кёльн? Упомянутое выше испанское СМИ считает, что и не намек вовсе, а угроза открытым текстом: «Вы тоже добьетесь того, что получили ваши бельгийские братья!» Чуть позже по сети пополз еще один нагнетающий образ: резиденция канцлера Германии с боевиком-исламистом на ее фоне и подписью «Германия — территория битвы».

Обе картинки вышли из недр игиловского СМИ Furat Media, не склонного к псевдоюмористическим рисункам в духе Charlie Hebdo, так что о безобидных шуточках говорить не приходится.

«Совершенно очевидно, что не только Берлин находится в перекрестье прицела международного терроризма. Нападению может подвергнуться большое число городов, — признало на днях Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt или BKA). — Наши специалисты изучают материалы, касающиеся происшедшего в Бельгии, и мы отдаем себе отчет о реальной угрозе безопасности нашей страны».

Немецкое правительство, в отличие от европейских коллег из других стран, не оперирует при классификации степени опасности разноцветными карточками (желтая, оранжевая, красная), но слова Ханса-Георга Маасена, президента Федеральной службы защиты конституции страны (Bundesamt für Verfassungsschutz или BfV) «нынешняя ситуация является очень серьезной» в раскрашивании и не нуждаются. Особенно на фоне заявления министра внутренних дел немецкого государства Томаса де Мезьера о том, что «угроза очень высока».

Опасность главным образом представляют «арабские немцы», уходившие из Германии в Сирию и Ирак на войну и вернувшиеся оттуда. По данным BfV, из 790 наемников, воевавших за интересы ИГ, вернулись на немецкую землю 260. Семьдесят человек из этой группы служили в разведывательно-диверсионных подразделениях, они — «настоящие мины с часовым механизмом», по словам Маасена.

Согласно нескольким документам, попавшим в руки корреспондентов New York Times, трагедии Парижа и Брюсселя — не результат спонтанных действий или импровизации джихадистов «по ходу пьесы». «Исламисты действуют по четко разработанному еще в начале 2014 года «плану европейской активности», об этом свидетельствуют показания экстремистов, арестованных недавно во Франции. План, получается, был составлен еще до того, как был провозглашен халифат ИГ, и единственной целью его является посеять страх в Европе. Координатором действий был назначен Абдельхамид Абаауд, непосредственно руководивший парижской атакой». Американские журналисты утверждают, что «планом предусмотрена полная тактическая автономия европейских группировок, которая не только дает им ничем не лимитируемую свободу действий, но и гарантирует зачистку всех следов, чтобы не определялись связи террористов Старого Света с их ближневосточными вдохновителями».

По данным французских и американских экспертов, существуют и другие элементы, которые показывают высокую степень организации и профессионализма террористов, действующих в Европе. Одним из них является способность получить боевое оружие из доступных материалов. Например, взрывных устройств на основе пероксида ацетона, которые могут быть изготовлены с использованием легкодоступных продуктов (перекиси водорода, ацетона и сильной кислоты, такой как серная или соляная).

По словам Маасена, то, что в Германии пока ничего не взорвалось, не означает, что попыток терактов не было. За последние пятнадцать лет, утверждает глава ВКА, спецслужбами страны предотвращено одиннадцать терактов, исполнителями которых должны были стать мусульмане. «Это не слепая удача — это результат слаженной работы подразделений специального назначения и аналитиков», — подчеркивает глава ВКА.

Салафизм, по его мнению, пока не стал доминирующим направлением ислама в Германии, но сунниты (а именно эта мусульманская ветвь и питает данное экстремистское течение) среди них преобладают.

У фанатиков исламизма есть свой счет к Германии. В него включено и военное вмешательство Берлина в Афганистане против талибов, и нынешние поставки вооружений курдам-пешмерга, борющимся против ИГ в Ираке, и участие нескольких самолетов немецких ВВС в бомбардировках того же ИГИЛ, и немецкий фрегат у сирийского побережья с теми же целями.

Можно не сомневаться, что террористы страну в покое не оставят, резюмирует El Confidencial, предупреждения об их серьезном настрое поступают регулярно. 17 ноября, всего через четыре дня после атаки в Париже, властям Ганновера пришлось в последний момент отменить товарищеский футбольный матч сборных Германии и Голландии из-за полученной спецслужбами информации об угрозе теракта. Матч, который, по мысли организаторов, должен был стать «символом европейской решимости в борьбе против терроризма». На Рождество две железнодорожные станции Мюнхена закрывались на несколько часов: поступало предупреждение от французской разведки о возможных атаках. 24 часа баварская полиция разыскивала по одним источникам пять, по другим — семь сирийцев и иракцев, замышлявших теракты, но в итоге никого не задержала.

Германия — под прицелом террористов. Атаке может подвергнуться практический любой город страны — носится в воздухе тревожный лейтмотив.