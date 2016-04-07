Баку, 7 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о необходимости дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом руководитель ведомства объявил на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

nu.nl Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе

«Армия должна вернуться в казармы. Конфликт должны решать не генералы, а дипломаты», — отметил Мамедъяров.

По его словам, «стороны нагорно-карабахского конфликта должны совместными усилиями способствовать прорыву в переговорном процессе».

Баку считает сохранение статуса-кво недопустимым по той причине, что «это будет в дальнейшем порождать потери с обеих сторон конфликта».